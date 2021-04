Call of Duty 2021 Vanguard è un fo**uto disastro per un noto leaker

Call of Duty 2021, il cui sottotitolo dovrebbe essere Vanguard, è un "fo**uto disastro" secondo quanto riportato dal noto leaker Tom Henderson su Twitter.

Il mese scorso si era parlato di sviluppo tardivo e legami con Warzone incerti per Call of Duty Vanguard, e le parole di Henderson sembrano una triste conferma circa l'andamento dei lavori per il nuovo capitolo.

"Sto cercando di mettere insieme un report completo sulla situazione di Call of Duty WW2 Vanguard, ma ci vorrà tempo prima di avere alcune risposte", ha scritto il leaker, che si occupa spesso della serie sparatutto.

"Detto questo, a mio avviso se Activision dovesse mai decidere di saltare un anno per il nuovo episodio di Call of Duty, dovrebbe essere quest'anno. Potrebbero concentrarsi sui contenuti di Warzone, Modern Warfare e Black Ops Cold War."

Nel commentare l'andamento degli aggiornamenti per gli attuali episodi di Call of Duty, Henderson aveva denunciato un certo grado di pigrizia e svogliatezza da parte degli sviluppatori, probabilmente legato alla nuova situazione di smart working.

"È come se tutta la passione fosse stata risucchiata via da ogni singolo studio al lavoro sulla serie, come se il fatto di dover lavorare da casa abbia reso tutti pigri", ha scritto il leaker.