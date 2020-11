Call of Duty: Black Ops Cold War, stasera su Twitch l'evento di lancio italiano

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà protagonista stasera su Twitch dell'evento di lancio italiano, a cui parteciperà anche la redazione di Multiplayer.it con Tommaso Valentini. L'appuntamento è fissato alle 20.00 e si protrarrà fino a mezzanotte.

Dopo il trailer di lancio italiano ufficiale, Call of Duty: Black Ops Cold War si troverà al centro di un'emozionante sfida fra dieci squadre composte da streamer, lavoratori del settore e celebrità.

Call of Duty sta per tornare con il nuovissimo Call of Duty: Black Ops Cold War, disponibile da domani 13 novembre in tutto il mondo.

Sequel diretto dell'originale e amatissimo Black Ops, Black Ops Cold War immergerà i giocatori nei meandri dell'universo geopolitico della Guerra Fredda dei primi anni '80 in un'esperienza avvincente nella quale niente è come sembra.

Oltre alla Campagna, Black Ops Cold War offrirà un arsenale di armi e attrezzature caratteristici della Guerra Fredda nei nuovissimi combattimenti in Multigiocatore e una nuovissima esperienza di gioco cooperativa Zombi.

Per celebrare l'arrivo di Call of Duty: Black Ops Cold War e intrattenere i fan nelle ore che precedono l'uscita ufficiale del gioco, Activision è lieta di annunciare un leggendario evento di lancio virtuale che si terrà questa sera a partire dalle ore 20:00 fino alla mezzanotte.

Dieci squadre saranno coinvolte in un'avvincente sfida nella modalità multigiocatore del nuovo Call of Duty. I team, ognuno da sei giocatori, saranno composti da operatori del settore, dagli streamer più amati dalla community italiana e da diverse celebrità fan del franchise, che imbracceranno le armi sugli adrenalinici campi di battaglia di Black Ops Cold War.

Tutta la community italiana è invitata a seguire questa emozionante nottata che alzerà il sipario sul nuovo Call of Duty sul canale Twitch MelagoodoTv mostrando il gioco su PlayStation 4 e, in anteprima, su PlayStation 5, il cui arrivo sul mercato italiano è previsto il 19 novembre.

Call of Duty: Black Ops Cold War, sviluppato dai pluripremiati studi di Treyarch e Raven Software e pubblicato da Activision, sarà presentato al pubblico italiano durante l'evento di lancio in partnership con PlayStation, Astro Gaming, Logitech G, LG Electronics e Nvidia.