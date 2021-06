Call of Duty: Black Ops Cold War: stasera si gioca il GroupStage dell'ESL Flowe Championship

Grande serata a base di esport e emozioni sul nostro canale di Twitch. A partire dalle 20:45 ospiteremo il secondo giorno del GroupStage dell'ESL Flowe Championship, in altre parole il campionato ufficiale PlayStation per Call of Duty: Black Ops Cold War.

Si tratta del campionato esport promosso da Flowe Banca Mediolanum. Tutti i giocatori italiani di Call of Duty: Black Ops Cold War hanno avuto modo, attraverso la propria PlayStation, di partecipare a ESL Flowe Championship. Il campionato è stato strutturato in quattro tornei di qualifica, da disputare ogni weekend a partire dal 1° maggio.

Adesso che le qualifiche si sono concluse, si stanno giocando i Groupstage. Oggi, mercoledì 23 giugno si scontreranno le squadre del Gruppo B: LST, Guarda che bello, Bo4 Star e Manguste Esports, che daranno sicuramente vita ad una sera di esport entusiasmante.

Anche voi potrete seguire le gare in diretta attraverso il player video presente in questa notizia e più o meno in tutte le pagine del sito. Il tutto a partire dalle 20:45. Vi aspettiamo.