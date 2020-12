Call of Duty: Black Ops Cold War e Sackboy: A Big Adventure nei voti di Famitsu

Call of Duty: Black Ops Cold War e Sackboy: A Big Adventure sono stati accolti bene sull'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu, con voti decisamente positivi.

Forte di ottimi voti dalla stampa internazionale, Call of Duty: Black Ops Cold War ha portato a casa stavolta un 9 e tre 8, per un totale di 33/40; mentre l'avventura per PS5 e PS4 ha fatto anche meglio con tre 9 e un 8, per un totale di 35/40.

Ottima anche la valutazione di Sniper Elite 4 per Nintendo Switch, che è piaciuto ai redattori della rivista nipponica: il gioco ha ricevuto un 9 e tre 8, per un totale di 33/40.

Infine Puyo Puyo Tetris 2, ultima incarnazione del puzzle game crossover, ha convinto quasi tutti con due 9 e due 8, per un totale di 34/40.

Famitsu, i voti del numero 1670