Red Dead Redemption 2: telegiornale scambia degli screenshot per vere fotografie

Negli ultimi anni i videogame, grazie ad hardware sempre più prestanti, si stanno pian piano avvicinando al realismo grafico che tutti sognano. I poligoni aumentano, le texture diventano più dettagliate e gli sviluppatori stessi sono sempre più esperti. Confondere la realtà con un gioco, però, non è ancora possibile... o così credevamo. Negli USA un telegiornale ha pensato che degli screenshot di Red Dead Redemption 2 fossero vere foto.

La segnalazione è arrivata dall'utente Twitter @frenziedandfine che scrive: "Una ragazza continua a inviare al mio telegiornale locale screenshot di panorami da Red Dead Redemption 2 per il loro nuovo segmento "Out and about"... e loro continuano a pubblicarle nelle news pensando siano una fotografia. Bella [ndr, il nome della ragazza], ti rendo omaggio."

Pare che la prima apparizione dell'immagine sia rintracciabile su Reddit, condivisa dal padre della ragazza: "Mia figlia ha inviato un'altra immagine alla nostra stazione TV locale... da Red Dead Redemption 2 per il loro segmento "Out & About"... e ancora una volta ci sono cascati!".

Lo screenshot incriminato è ancora presente all'interno di un video rilasciato sul canale YouTube di NewsChannel 21 che ha accumulato numerosi commenti di scherno per quanto avvenuto. Non si tratta in realtà della prima volta che qualcosa del genere accade: in passato un telegiornale ha usato uno screenshot per Metal Gear Solid 5 per una storia legata ai bambini soldato. In Danimarca, Assassin's Creed è stato usato per rappresentare la Siria e Yahoo News ha usato Destiny per mostrare Saturno, senza accorgersi della presenza di una nave spaziale nell'immagine!