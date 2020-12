Fortnite: come rivedere l'epico scontro con Galactus

Oggi è finalmente iniziata la Stagione 5 di Fortnite. Per arrivare a questo punto, però, i giocatori dell'isola hanno dovuto affrontare una delle più grandi (letteralmente) minacce di sempre: Galactus. Lo scontro è stato a dir poco epico e siamo certi che i fan siano soddisfatti di quanto proposto da Epic Games. Sappiamo però che molti non hanno avuto la possibilità di partecipare in prima persona: tranquilli, potete rivederlo ora!

Lo scontro con Galactus è ovviamente iniziato sull'Helicarrier degli Avengers. L'arrivo dell'imponente avversario non si è fatto attendere: Galactus ha subito dato prova della sua potenza distruggendo il mezzo in un sol colpo. Il personaggio viene però salvato da Iron Man che gli dona un jetpack con il quale può muoversi liberamente in aria.

Galactus crea però Punto Zero, il quale attira dentro di sé l'intera realtà. Il giocatore si ritrova quindi all'interno di una versione modificata e potenziata del Bus Battaglia, ora in grado di abbattere i droni avversari in arrivo. Lo scopo dello scontro è raggiungere Galactus senza farsi distruggere. La battaglia è caotica, colorata ed esplosiva.

In aiuto arrivano anche Thor e Wolverine e, infine, Galactus cade nella trappola di Iron Man e mangia tutti i Bus Battaglia. Questo causa l'apertura di una frattura nello spazio che rispedisce Galactus da dove è venuto e salva l'isola di Fortnite.

Ora, dobbiamo però "preoccuparci" di tutte le novità svelate con il trailer della storia e del Pass Battaglia, condiviso da Epic Games. Inoltre, vi ricordiamo che in questo momento Fortnite non funziona: il battle royale è offline per introdurre l'aggiornamente 15.00.