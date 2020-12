PS5: vendite quadruple rispetto a Xbox Series X|S nell'ultima settimana?

PS5 avrebbe totalizzato vendite quadruple rispetto a Xbox Series X|S in tutto il mondo nell'ultima settimana, quella del lancio in Europa per la console Sony, secondo le stime effettuate da VGChartz.

I dati ufficiali relativi al lancio parlano finora di vendite di PS5 triple rispetto a Xbox Series X|S in Spagna, percentuali molto maggiori in Giappone e una situazione di dominio anche nel Regno Unito.

Per quanto riguarda invece le classifiche di VGChartz, Xbox Series X|S avrebbe venduto all'esordio un totale di 1,35 milioni di unità contro gli 1,48 milioni di PlayStation 5, a cui però si aggiungono appunto i pezzi distribuiti in occasione del lancio europeo.

Quelle di VGChartz sono effettivamente delle stime e vanno prese come tali: non ha mancato di sottolinearlo in questo caso l'analista Daniel Ahmad, sostanzialmente contrario all'uso delle loro classifiche all'interno di una discussione seria.

Tuttavia in questo caso parliamo di una situazione di sold-out generalizzato: sia Sony che Microsoft hanno venduto tutte le console che avevano prodotto per il lancio.

Ciò significa che eventuali disparità come quella che si vede nella classifica a livello europeo sarebbero da imputare all'incapacità di portare sufficienti unità nei negozi piuttosto che alle effettive preferenze degli utenti.

Purtroppo Microsoft ha smesso da tempo di fornire i dati di vendita delle sue console e non riprenderà a comunicarli adesso, il che vuol dire che un confronto vero e proprio sui numeri sarà difficile da realizzare.