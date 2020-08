Call of Duty: Black Ops Cold War è il sequel diretto dell'originale Black Ops

Call of Duty: Black Ops Cold War è il sequel diretto dell'originale Call of Duty: Black Ops, pubblicato nel 2010: lo rivela un leak che riporta la trama del nuovo episodio della serie Activision.

In concomitanza con la notizia che l'upgrade a PS5 e Xbox Series X non sarà gratuito per Call of Duty: Black Ops Cold War, arriva dunque anche la sinossi del gioco, che traduciamo qui di seguito.

"L'iconica serie Black Ops è tornata con Call of Duty: Black Ops Cold War, il sequel diretto dell'originale e amatissimo Call of Duty: Black Ops", recita la descrizione, per poi focalizzarsi sulla trama di questo nuovo capitolo.

"Black Ops Cold War condurrà i fan nel mezzo dello scontro geopolitico della Guerra Fredda, all'inizio degli anni '80. Nulla è come sembra nell'appassionante campagna single player, in cui i giocatori si troveranno faccia a faccia con alcune figure storiche e verità difficili, mentre combattono all'interno di scenari come Berlino Est, Vietnam, Turchia, il quartier generale del KGB e non solo."

"Nei panni di un soldato d'elite, dovrete seguire le tracce di una figura misteriosa chiamata Perseo, incaricata di destabilizzare gli equilibri di potere globali e cambiare il corso della storia. Immergetevi in questa cospirazione insieme a personaggi iconici come Woods, Mason e Hudson e a un nuovo cast di agenti operativi che proveranno a fermare un'operazione preparata da decenni."

"Oltre alla campagna, i giocatori potranno utilizzare l'arsenale di armi e l'equipaggiamento di Cold War nelle esperienze multiplayer e Zombie di nuova generazione."