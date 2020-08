Pokémon Go registra il secondo miglior mese di sempre con solo il 15% di utenti

Nonostante non sia più il fenomeno di quattro anni fa, Pokémon Go è vivo e vegeto. Grazie ai tanti accorgimenti di questi mesi, Ninantic ha registrato il secondo miglior mese di sempre sotto il profilo dei guadagni. Un risultato incredibile, sopratutto considerando che il gioco può contare sul 15% degli utenti registrati nell'agosto del 2016.

I dati registrati da Superdata parlano di un risultato davvero notevole per Pokémon Go. Il gioco di Nintendo e Ninatic, infatti, ha fatto registrare guadagni inferiori di solo il 0,4% rispetto all'agosto del 2016, ovvero durante il momento di massima diffusione e fama del gioco in realtà aumentata.

I numeri stupiscono perché oggigiorno Pokémon Go può contare su "solo" il 15% degli utenti che aveva 4 anni fa e soprattutto perché in questo periodo le persone possono andare molto meno in giro per il mondo a catturare mostri tascabili per via dell'emergenza sanitaria che tutti conosciamo.

Niantic, però, ha ideato diversi accorgimenti che hanno spinto gli utenti più fedeli a spendere più soldi, come per esempio ha creato un biglietto virtuale da 15 dollari per partecipare da remoto alla Pokémon GO Fest, una speciale sequenza di eventi che si è tenuta il 25 e 26 luglio.

Tra gli altri giochi che hanno registrato ottimi numeri a luglio 2020 troviamo il solito Honor of Kings e soprattutto Free Fire, un battle arena di Garena che ha il pregio di poter girare bene anche sui telefoni meno recenti.