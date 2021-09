Call of Duty: Black Ops Cold War, svelata la mappa finale della modalità Zombie

La modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops Cold War arriverà alla propria conclusione con la Season 6 in arrivo la prossima settimana, portando con sé la nuova mappa Forsaken, che rappresenta dunque l'aggiunta centrale per quanto riguarda la nuova stagione di Zombie.

Forsaken è la nuova mappa a base di round in cui andrà in scena "la conclusione sconvolgente della storia di Dark Aether", a quanto pare, con Requiem che ottiene dei documenti top secret su una nuovo portale Aether gigantesco che pare sia in costruzione in Ucraina, cosa che sposta l'azione da quelle parti per continuare le indagini.

Per quanto riguarda la storia, questa prosegue dalla Season 5, con il direttore di Requiem che ha intenzione di utilizzare anche metodi poco ortodossi per far capire a Samantha Maxis le potenzialità dei poteri che ha sviluppato durante il periodo nel Dark Aether.

"Requiem e Omega hanno avviato delle operazioni parallele per recuperare il il sergente Kazimir Zykov dal Dark Aether, convinti che il soldato in questione, responsabile della chiusura del portale di Projekt Endstation, sia l'elemento chiave per prevenire l'invasione delle forze oscure nel nostro mondo.

Ulteriori informazioni su Forsaken arriveranno nei prossimi giorni, ricordiamo inoltre che l'Oktoberfest arriva su Cold War, Warzone e COD Mobile, in attesa di Call of Duty: Vanguard.