Demon Slayer: un trailer mostra la modalità Avventura con gli eventi della storia

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba torna a mostrarsi in video, questa volta con un trailer specificamente dedicato alla Modalità Avventura che introduce in forma videoludica gli eventi della serie animata, oltre a diverse altre caratteristiche del gioco.

Con la data di uscita fissata per il 15 ottobre 2021, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si mostra in questo caso con un video che contiene vari elementi di gameplay e scene d'intermezzo, mostrando sia la modalità incentrata sulla storia che le battaglie in versus.

Previsto arrivare su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam, il gioco sarà disponibile anche in Digital Deluxe Edition, che garantisce un accesso anticipato di due giorni dal 13 ottobre, oltre a diversi altri bonus. Il titolo in questione è un adattamento dell'omonima serie TV anime, che ne ripercorre gli eventi in forma interattiva, tra momenti d'intermezzo e scontri con boss e nemici vari.

Sono previsti anche diversi contenuti post-lancio gratuiti, come riferito nel nuovo comunicato stampa da Sega, che comprendono ulteriori personaggi gratuiti e anche nuovi demoni utilizzabili in versus, attraverso almeno tre update gratis già previsti, salvo ulteriori ampliamenti del programma.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo al provato su PS5 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, dopo aver visto anche il trailer di Rui, uno dei demoni, pubblicato da Sega nel corso dell'estate. Vediamo dunque la modalità Avventura e le altre caratteristiche del gioco in arrivo a metà ottobre su PC e console.