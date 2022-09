Call of Duty: Modern Warfare 2, trailer dell'Operatore Oni in esclusiva PlayStation

Call of Duty: Modern Warfare 2 includerà un contenuto in esclusiva PlayStation, ovverosia l'Operatore Oni, presentato con un trailer nel corso dell'evento Call of Duty Next.

Disponibile gratis per gli utenti che prenotano la versione digitale del gioco su PS5 o PS4, Oni è un combattente ispirato in maniera palese ai samurai giapponesi, come dimostrano la sua corazza e l'inquietante maschera da demone.

L'Operatore è stato annunciato dopo la pubblicazione del trailer del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2, che ha messo in evidenza numerose novità introdotte dagli sviluppatori per il nuovo capitolo della serie sparatutto.

Considerate le polemiche delle ultime settimane fra Sony e Microsoft, è interessante scoprire che l'attuale accordo fra Activision e PlayStation prevede appunto dei contenuti in esclusiva per le console della casa giapponese.