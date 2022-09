Dead Island 2, gli sviluppatori parlano del FLESH System in video

Gli sviluppatori di Dead Island 2 hanno discusso in video del FLESH System che hanno messo a punto per il gioco, e che consente di portare sullo schermo smembramenti realistici e sanguinolenti: l'ideale per uno zombie slasher.

Alcune settimane fa abbiamo provato Dead Island 2 e siamo rimasti soddisfatti da queste meccaniche, che costituiscono di fatto la base del gameplay e aggiungono spessore agli scontri: un aspetto fondamentale per un'esperienza del genere.

La tecnologia creata da Deep Silver Dambuster Studios utilizza un motore procedurale che rende il corpo di ogni zombie diverso dall'altro, producendo reazioni uniche e peculiari a seconda dei colpi inferti e della situazione.

Un elemento, questo, che secondo gli sviluppatori contribuisce anche alle atmosfere del gioco, che sa mettere in campo un suo umorismo nero laddove necessario ma anche sequenze cariche di tensione.

Dead Island 2 sarà disponibile a partire dal 3 febbraio 2023, nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia.