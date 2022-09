Call of Duty: Modern Warfare 2, modalità in terza persona in video

Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato mostrato nel corso dell'evento Call of Duty Next con la nuova modalità in terza persona, come si può vedere nel video di gameplay qui sopra.

Gli sviluppatori hanno parlato di questa e altre novità durante la presentazione, in cui ha trovato posto anche il trailer del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2, lasciando che alla fine fossero gli streamer a metterle in pratica: probabilmente la maniera migliore possibile di comunicare i tanti cambiamenti apportati all'esperienza.

Implementare una modalità in terza persona, ovviamente, non è stato uno scherzo: il team ha dovuto ricalibrare tutte le interazioni e verificare attraverso lunghe e approfondite sessioni di test che tutte le meccaniche funzionassero a dovere.

Nel corso dell'evento si è parlato anche di Call of Duty: Warzone 2.0, con data di uscita e nuova mappa, nonché di Call of Duty: Warzone Mobile, in arrivo nel 2023.