Call of Duty: Modern Warfare 3, giocatori stroncano la campagna, ma del capitolo sbagliato

Ritorno al 2011

Tutto nasce dalle prime recensioni della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3, come quella di IGN.com, che hanno stroncato il gioco. I giocatori che hanno avuto l'accesso anticipato alla campagna si sono accodati nelle critiche, con molti però che sono andati a colpire Call of Duty: Modern Warfare 3, quello del 2011.

La confusione pare essere dovuta non solo al titolo dei due giochi, identico, ma anche al fatto che il Modern Warfare 3 del 2023 sia stato legato alla piattaforma Call of Duty HQ, che lo scorso anno ha sostituito Call of Duty: Modern Warfare 2. Molti hanno percepito il nuovo capitolo come un mero DLC del precedente, che viene venduto a prezzo pieno e va ad aumentare le dimensioni dell'altro. Ad aggravare la percezione negativa ci ha pensato anche il fatto che la versione PS5 non ha il trofeo Platino.

Molti si sono quindi rovesciati sulla pagina Metacritic di Call of Duty: Modern Warfare III del 2011 per lasciare recensioni negative, senza accorgersi dell'errore. L'aggregatore di voti ha già annunciato che rimuoverà le recensioni sbagliate. Intanto il vecchio capitolo ha un media voto degli utenti di 3,6, contro una media voto della critica di 88.

La situazione è talmente paradossale, che alcuni stanno recensendo il vecchio COD per prendere in giro le recensioni sbagliate. "La quantità di idioti che stanno bombardando di recensioni negative il vecchio gioco è ridicola." Come dargli torto?