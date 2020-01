Call of Duty: Modern Warfare, giocatori inferociti per alcune modifiche non documentate

I giocatori di Call of Duty: Modern Warfare sono di nuovo sul piede di guerra con Infinity Ward per via di alcune modifiche non documentate sulla nota di rilascio, apportate con l'ultimo aggiornamento, l'1.13.



Come saprete, l'aggiornamento 1.13 di Call of Duty: Modern Warfare è davvero massiccio, nonostante sulla carta non porti grossi cambiamenti, a parte l'aggiunta di una balestra e di alcuni slot di equipaggiamento. Per il resto ripropone alcuni contenuti vecchi, come la mappa Aniyah Palace, e delle piccole modifiche al gameplay. Il primo grosso bug emerso, quello che cancellava le statistiche di gioco, è stato prontamente risolto. Quindi, cos'altro poteva andare male?



Purtroppo ci sono anche dei cambiamenti non documentati, che i giocatori sono stati costretti a scoprire da soli. Ad esempio: nel remake della mappa Crash è stata modifica un'area per rimuovere alcune coperture; è stata modificata la barra di cattura dell'obiettivo per renderla meno invasiva; i punti obiettivo non influiscono più sul tempo di ricarica del Field Upgrade; i Stopping Power Round sembrano essere state depotenziati invece che potenziati come annunciato e altro ancora.



Da notare che alcuni cambiamenti sono anche positivi, ma i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare vorrebbero sapere in anticipo cosa aspettarsi, così da adeguare le loro tattiche.



Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4.