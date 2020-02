Call of Duty: Modern Warfare, la Stagione 3 potrebbe far tornare mappe da Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare potrebbe vedere il ritorno di mappe da Modern Warfare 3 nel corso della Stagione 3, se si segue una serie di indizi basati sull'organizzazione dei contenuti aggiuntivi visti finora per lo sparatutto Activision.



Non ci sono informazioni ufficiali al riguardo, ma per vari membri della community lo schema riguardante il recupero di asset e mappe dai capitoli precedenti sarebbe abbastanza palese e spingerebbe dunque a pensare che le mappe di Call of Duty: Modern Warfare 3 dovrebbero seguire le aggiunte di questa stagione e arrivare con la Season 3.



Finora abbiamo visto il ritorno di varie mappe multiplayer come Shipment, Vacant e Rust, peraltro legate proprio ai precedenti sviluppati da Infinity Ward, ma mancano i collegamenti con Modern Warfare 3 al momento. Lo schema è in effetti molto semplice: la Stagione 1 ha visto il ritorno delle mappe da Call of Duty: Modern Warfare, il primo capitolo originale, con Shipment e Vacant. La Stagione 2 ha visto il ritorno delle mappe da Modern Warfare 2 con Rust e varie altre iniziative come il reskin dell'UMP SMG, resta particolarmente famosa dal secondo capitolo originale.



La conseguenza sembra abbastanza palese: la Stagione 3 dovrebbe dunque presentare il ritorno delle mappe da Call of Duty: Modern Warfare 3, in attesa ovviamente di sapere quali mappe possano essere recuperate. A questo proposito c'è già chi punta su Dome, che è in effetti forse la mappa più popolare del multiplayer del terzo capitolo, ma hanno buone possibilità anche Resistance e Hardhat.



Nel frattempo, proseguono le voci di corridoio sulla modalità battle royale Warzone, che potrebbe essere presentata questa settimana, addirittura domani, 18 febbraio.