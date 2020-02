PlayStation, Sony chiuderà presto il forum ufficiale

A partire dal 27 febbraio 2020 chiuderà il forum ufficiale di PlayStation. Lo ha comunicato il colosso giapponese direttamente sulle pagine ufficiali di PlayStation.com.



Per molti non vorrà dire molto, ma per altri è un avvenimento che segna la fine di un'era e l'inizio di un'altra. La chiusura del forum ufficiale di PlayStation segnala fine di un modo di comunicare su internet che era ormai in crisi da parecchio tempo, ma che per molti era ancora fondamentale.



Trovarsi in uno spazio comune, fare domande e ricevere risposte da parte degli utenti è una cosa che si dà per scontata. Un elemento che crea comunità e che, quando funziona e non è avvelenato da comportamenti tossici, aiuta a sentirsi parte di un qualcosa di più grande, stringere nuove amicizie e uscire dalla propria cerchia.



A partire dal 27 febbraio 2020, invece, tutte le comunicazioni ufficiale di Sony saranno fatte attraverso i suoi canali social o direttamente attraverso il PlayStation.Blog. L'assistenza tecnica, invece, sarà delegata alla sezione specifica del sito ufficiale.



Il messaggio col quale viene comunicato il tutto è piuttosto freddo, non ammette repliche sotto ed è arrivato durante il giorno degli innamorati: "A partire dal 27 febbraio i forum PlayStation.com non saranno più disponibili. Vi invitiamo a contattarci tramite PlayStation.Blog, Twitter ed Instagram. Per l'assistenza tecnica, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata playstation.com/help."



Non il miglior modo e il miglior giorno per dirsi addio. Sentirete la mancanza di questo modo di comunicare? O vi sarebbe piaciuto poter discutere dell'uscita, del prezzo, delle specifiche e della data di annuncio di PS5 anche lì?