XCOM 2 Collection su Nintendo Switch, altro possibile arrivo in base alla rating board coreana

Anche XCOM 2 Collection potrebbe arrivare su Nintendo Switch, visto che il titolo in questione è comparso sulla rating board coreana, cosa che spesso rappresenta una prova effettiva del prossimo arrivo dei giochi sul mercato.



XCOM 2 è comparso dunque insieme a Catherine: Full Body, anche quest'ultimo come riferito in precedenza possibile conversione per Nintendo Switch in procinto di arrivare sul mercato. Non c'è alcuna conferma ufficiale al riguardo, ma una classificazione del genere solitamente ha buon fondamento, anche se non c'è ancora la certezza al riguardo.



In ogni caso, XCOM 2 Collection troverebbe una collocazione perfetta su Nintendo Switch: tecnicamente, la console Nintendo ha dimostrato di poter sostenere conversioni di questo profilo, mentre il genere strategico, magari con l'utilizzo del touch screen come sistema di controllo alternativo, trova sempre una buona collocazione sulla macchina in questione.



XCOM 2 Collection rappresenta la versione completa dell'esperienza di gioco per lo strategico di Firaxis e 2K Games, comprensiva di tutti i contenuti usciti anche dopo il lancio della versione originale, come l'ottimo War of the Chosen. XCOM 2 rappresenta, peraltro, uno dei migliori strategici usciti in questi anni, attualizzando nel migliore dei modi quella che è considerata a tutti gli effetti una serie storica per il genere in questione e non solo.



A questo punto, non possiamo fare altro che attendere un'eventuale conferma da parte di 2K Games sull'arrivo del gioco in versione Nintendo Switch.