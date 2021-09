Call of Duty Vanguard Beta: video confronto tra PS5 e Xbox Series X|S, è un pareggio

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto, questa volta dedicato alla Beta di Call of Duty Vanguard. L'analisi è legata alle versioni PS5 e Xbox Series X|S e ci svela i dettagli su risoluzione, frame rate e qualità dei dettagli.

Prima di tutto, però, ricordiamo che stiamo parlando delle Beta di Call of Duty Vanguard, non di una versione definitiva. Qualsiasi tipo di analisi è limitata a questa fase di test e ogni dettaglio tecnico potrebbe cambiare entro l'uscita.

Detto ciò, vediamo i dettagli. ElAnalistaDeBits spiega che tutte le versioni analizzate per questo video confronto utilizzano la ricostruzione temporale per i pixel orizzontali. In termini di risoluzione, sia PS5 che Xbox Series X puntano a un intervallo dinamico (2160p - 1620p), ma la console di Microsoft ha una risoluzione media superiore. Parlando invece di Xbox Series S, la risoluzione varia tra 14409 e 900p.

La beta, come è naturale, presenta alcuni bug legati al pop-in e alcuni asset e texture danno problemi, soprattutto su Xbox Series X in versione 120Hz. Ombre, texture e quantità di fogliame sono identiche su tutte e tre le piattaforme, ma su PlayStation 5 la risoluzione dei riflessi di Call of Duty Vanguard è superiore.

Su Series S la distanza di caricamento è minore, mentre su Xbox Series X gli effetti di profondità di campo sono disattivati in alcuni punti. Perlomeno, tutte le versioni sono eseguire a 60 FPS in modo stabile. Xbox Series ha alcuni problemi a mantenere i 120 FPS in alcuni momenti (specialmente nell'Hotel, viene riportato)e presenta alcuni problemi di tearing dell'immagine. Si tratta di problemi che però verranno probabilmente corretti entro il lancio.

In sostanza, le tre versioni di Call of Duty Vanguard sono molto simili e si può dire che il risultato finale è un pareggio.

A tutto questo, si sommano i già segnalati problemi di visibilità di Call of Duty Vanguard, il fumo delle armi rende difficile mirare.