Microsoft: la notizia dell'acquisizione potrebbe non essere vera, dice un insider

Microsoft si prepara a effettuare un'altra importante acquisizione, nell'ambito di un'operazione simile per rilevanza all'acquisto di Bethesda? È ciò che abbiamo letto ieri in un rumor, ma la notizia potrebbe non essere vera stando a quanto riportato da un insider.

Facciamo un passo indietro: nella giornata di ieri uno youtuber ha detto di aver sentito da alcune sue fonti che Microsoft prepara un'altra importante acquisizione, e qualcuno ha addirittura pensato a Take-Two.

Bisogna ammettere che lo stesso autore del post ha dichiarato che poteva trattarsi di una notizia falsa, tuttavia sui social si è cominciato a muovere qualcosa e anche il social media manager di Xbox ha pubblicato uno strano post pieno di entusiasmo, poi cancellato.

A questo punto è intervenuto Timur, l'insider specializzato nello scartabellare curriculum alla ricerca di informazioni non note, dicendo di aver chiesto a due delle sue fonti eventuali conferme sulla questione.

Ebbene, una delle due persone ha detto di non aver sentito nulla, l'altra non ha ancora risposto. Insomma, per il momento ci sono parecchie incertezze sulla fondatezza del rumor.