Dying Light 2 Stay Human includerà quasi 200 armi, ecco di che tipo

Nel più recente episodio di Dying 2 Know, Szymon Strauss - producer di Techland - ha fornito al pubblico più dettagli sulle armi che avremo modo di utilizzare nel venturo Dying Light 2 Stay Human. Il gioco di ruolo d'azione open world includerà quasi 200 armi. Inoltre, è stato spiegato di che tipo di armi si sta parlando.

Il focus di Dying Light 2 Stay Human è sulle armi improvvisate, in quanto l'invasione dei simil-zombie è iniziata da molto tempo e tutto quello che era stato prodotto nel passato è oramai stato preso e usato. Bisognerà quindi fare affidamento sul poco al quale avremo accesso e questo significherà che le armi si romperanno facilmente. Sarà possibile trovare alcune armi un po' più robuste, ma l'idea è che il giocatore passerà molto tempo a cercare risorse e a costruire le proprie.

Dying Light 2: una scena con visuale in prima persona dei personaggi che saltano tra i tetti

Strauss afferma che bisognerà sempre essere pronti agli scontri in Dying Light 2 Stay Human, portando anche con sé delle armi modificate che renderanno più semplice gestire nemici speciali.

Vi ricordiamo che Dying Light 2 Stay Human è stato rimandato (ecco i motivi), e la nuova data di uscita è il 4 febbraio 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. In precedenza era atteso per dicembre 2021.