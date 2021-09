LEGO Star Wars Battles, data di uscita ufficiale su Apple Arcade

LEGO Star Wars Battles ha finalmente una data di uscita su Apple Arcade: il gioco sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma in abbonamento per iPhone, iPad, Apple TV e Mac a partire dal 24 settembre.

Presentato il mese scorso, LEGO Star Wars Battles attinge al ricco universo di Star Wars per coinvolgerci in divertenti scontri in multiplayer uno-contro-uno a base strategica.

"Il gioco unisce i personaggi, i veicoli e i luoghi iconici di LEGO Star Wars a battaglie multigiocatore 1 vs 1 in tempo reale", si legge nel comunicato rilasciato da Warner Bros in concomitanza con l'annuncio della data.

"Sviluppato da TT Games Brighton e prodotto da Warner Bros. Games, LEGO Star Wars Battles permette ai giocatori di combinare liberamente i personaggi e i veicoli di tutte le ere della galassia di Star Wars per creare eserciti inarrestabili."

"Servirà un approccio strategico per schierare le truppe e costruire torri di LEGO sul campo di battaglia mentre si cerca di distruggere la base avversaria."

"I giocatori dovranno padroneggiare entrambi i lati della Forza con le schiere di armate del lato chiaro e del lato oscuro, ciascuna col proprio stile di gioco."

"l titolo potrà essere giocato su iPhone, iPad, Mac e Apple TV e sarà disponibile in esclusiva su Apple Arcade con un abbonamento mensile di €4,99 e un mese di prova gratuito."