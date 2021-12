Call of Duty: Vanguard, multiplayer gratis nel weekend, con tanto di doppi XP

Questo fine settimana tutti i giocatori potranno provare gratuitamente il multiplayer di Call of Duty: Vanguard su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Activision infatti ha annunciato un free weekend che si svolgerà dal 16 al 21 dicembre. Non solo, durante questo periodo i giocatori otterranno punti XP doppi.

Per la precisione il multiplayer di Call of Duty: Vanguard sarà gratis dalle 19:00 italiane di giovedì 16 dicembre fino alla stessa ora di lunedì 21 dicembre. I giocatori durante questo periodo di tempo potranno darsi battaglia su dieci mappe e in quattro modalità, ovvero il Deathmatch a Squadre, Dominio, Hardpoint e Collina dei Campioni.

Inoltre, come già accennato in apertura, tutti i giocatori otterranno doppi XP per il giocatore, armi, Operatori e per il Battle Pass. Come al solito in questi casi, tutti i progressi saranno mantenuti nel caso decidiate di acquistare successivamente Call of Duty: Vanguard.

Il free weekend coincide con l'arrivo dell'evento natalizio "Festive Fevor", che inizierà il 17 novembre e includerà modalità a tempo limitato a tema, le mappe saranno decorate con addobbi natalizi, ci saranno ricompense esclusive e altro ancora fino al 25 dicembre 2021.

Tra l'altro vi ricordiamo che questo fine settimana sarà possibile giocare al multiplayer di qualsiasi gioco PS5 e PS4 anche senza avere un abbonamento PlayStion Plus attivo.