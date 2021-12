PS5 e PS4: multiplayer gratis questo weekend per tutti, il PS Plus non sarà necessario

Sony ha annunciato che questo fine settimana i giocatori PS5 e PS4 potranno giocare in multiplayer gratuitamente, ovvero anche senza avere un abbonamento PlayStation Plus attivo. Il "Free Online Multiplayer Weekend" si svolgerà dalle 00:01 di sabato 18 dicembre fino alle 23:59 di domenica 19 dicembre, in pratica durerà 48 ore.

La novità è stata annunciata su Twitter dal profilo ufficiale PlayStation. Fondamentalmente durante questo weekend di multiplayer gratuito, potrete accedere alle modalità multigiocatore e tutte le funzioni online dei giochi PS4 e PS5 anche senza l'abbonamento PlayStation Plus, come ad esempio Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042 e FIFA 22 giusto per fare qualche esempio.

Se al termine del weekend vorrete continuare a giocare in multiplayer su PS5 e PS4, ovviamente, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a PS Plus. Ne approfittiamo per ricordarvi che attualmente l'abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi è in offerta sul PlayStion Store a 29,99 euro, ovvero la metà del prezzo standard, ma solo per chi non ha una sottoscrizione attiva. Il servizio permette di accedere alle funzioni multiplayer e garantisce alcuni bonus, come i giochi gratis mensili e sconti esclusivi.

Ci teniamo a precisare che nei titoli free-to-play, come Fortnite e Genshin Impact, o in giochi specifici, come ad esempio Final Fantasy 14 che ha un canone mensile, il PlayStation Plus a prescindere non è necessario per giocare in multiplayer.