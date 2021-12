PlayStation Plus dicembre 2021, nuovo bonus gratis su PS4 e PS5 a sorpresa

Nei PlayStation Plus di dicembre 2021 è comparso a sorpresa un nuovo bonus gratis per PS4 e PS5, riscattabile da tutti gli abbonati al servizio Sony, oltre ai giochi già distribuiti per questo mese e si tratta di un aggiunta interessante per gli appassionati di Fortnite.

Nella fattispecie, tra i bonus esclusivi per gli abbonati a PlayStation Plus, c'è anche il Pacchetto Celebrativo PlayStation Plus di Fortnite, che trovate a questo indirizzo su PlayStation Store e va dunque ad aggiungersi ai numerosi pacchetti che gli abbonati al servizio Sony possono già scaricare gratuitamente su PS4 e PS5.

Fortnite, recentemente aggiornato al Capitolo 3, è protagonista del nuovo bonus PS Plus di dicembre 2021

All'interno troviamo, in particolare, il costume Sultura e il Piccone Cymitarra, due oggetti estetici esclusivi che possono aiutare a personalizzare in maniera particolare il proprio combattente nel gioco.

Il pacchetto in questione si aggiunge agli altri vantaggi già emersi per gli abbonati in questo mese: abbiamo visto i giochi PS5 e PS4 gratis annunciati per PS Plus a dicembre 2021, con tanto di discussioni sul fatto che Godfall non sia il gioco completo e Mortal Shell non sia disponibile nell'Enhanced Edition su PS5, ma continuano comunque ad arrivare nuove cose nel catalogo.

Oltre ai bonus esclusivi per Call of Duty Vanguard e Warzone con il Combat Pack, dunque, da oggi troviamo anche Pacchetto Celebrativo PlayStation Plus di Fortnite, che non comprende moltissimo ma si tratta probabilmente di un'aggiunta molto gradita per i tanti fan del gioco Epic Games.