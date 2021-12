PlayStation Plus: abbonamento da 12 mesi in offerta a 29,99 euro

Natale si avvicina e Sony ha deciso di mettere nuovamente in offerta l'abbonamento al PlayStation Plus da 12 mesi. Nello specifico fino al 20 dicembre potrete acquistarlo scontato del 50%, ovvero 29,99 euro invece che i canonici 59,99 euro.

L'offerta, che potrete raggiungere tramite questo link, è disponibile sul PlayStation Store da oggi, giovedì 9 dicembre, fino alle 00:59 italiane di lunedì 20 dicembre. La promozione è valida solo per chi attualmente non ha un abbonamento attivo. Inoltre, tenete a mente che la sottoscrizione attiverà il rinnovo automatico. Per disattivarlo dovrete farlo manualmente dalle impostazioni del vostro account da Impostazioni Account > Abbonamento > PlayStation Plus.

PlayStation Plus

PlayStation Plus è il servizio ad abbonamento di Sony per le sue console, necessario per giocare in multiplayer a buona parte dei giochi PS5 e PS4 (ad eccezione dei free-to-play e altri rari casi specifici), nonché di accedere a diversi vantaggi, ovvero l'accesso a 24 giochi mensili gratuiti, sconti esclusivi del PlayStation Store, contenuti e pacchetti aggiuntivi esclusivi e 100GB di spazio per archiviare i dati di gioco su cloud. A tal proposito, ricordiamo che i giochi gratis del PlayStation Plus di dicembre 2021 sono disponibili da alcuni giorni per tutti gli abbonati.

Si tratta sicuramente di un'offerta interessante che potrebbe convincere molti utenti a riabbonarsi al servizio. Che ne pensate? Approfitterete di questa offerta per riattivare il vostro abbonamento a PlayStation Plus oppure state aspettando novità da parte di Sony sul tanto chiacchierato servizio Spartacus?