FIFA 22 su Steam venduto con uno sconto eccezionale

FIFA 22 è in fortissimo sconto su Steam. Si parla di un taglio del 60% sul prezzo base, che consente di portarselo a casa, ossia di aggiungerlo alla libreria del client di Valve, per soli 23,99€, contro i 59,99€ del prezzo base. Gli appassionati della saga calcistica più venduta di sempre ne saranno sicuramente entusiasti, soprattutto quelli che non lo hanno ancora acquistato.

FIFA 22 su Steam

L'offerta di FIFA 22 è legata a una tornata di saldi dedicata ai The Game Awards 2021 di questa, notte, di cui ad esempio fa parte anche il già segnalato Cyberpunk 2077. Proprio come il titolo di CD Projekt Red, anche quello di Electronic Arts ha raggiunto di nuovo il podio della piattaforma grazie allo sconto.

Leggiamo le caratteristiche generali di FIFA 22, tratte proprio dalla pagina Steam:

MODALITÀ DI GIOCO

Modalità Carriera - Vivi i tuoi sogni da allenatore e giocatore in FIFA 22. Crea il tuo club di FIFA, realizza le tue divise, personalizza il tuo stadio e scegli se competere con le più forti o scalare le classifiche partendo dalle divisioni minori, guidando il tuo club alla gloria. Oppure scendi in campo da giocatore e metti alla prova le tue abilità grazie a una coinvolgente Carriera giocatore con ancora più modi per progredire, centrare gli obiettivi e vivere l'avventura del tuo alter ego virtuale dentro e fuori dal campo.

VOLTA FOOTBALL - Ritorna sulle strade con VOLTA FOOTBALL. Crea un giocatore, personalizzalo ed esprimi il tuo stile nelle strade o con la tua rosa nei campetti di tutto il mondo. Sfrutta il gameplay rinnovato che premia le tue abilità con la palla, partecipa a eventi unici in località speciali ogni stagione man mano che sblocchi nuovi oggetti attraverso un sistema di progressione stagionale rivisto che assegna PE per sbloccare tutti i premi disponibili in VOLTA FOOTBALL, indipendentemente dalla modalità affrontata.

FIFA Ultimate Team - Scopri la modalità più famosa di FIFA, FIFA Ultimate Team. Crea la rosa dei tuoi sogni con migliaia di giocatori da tutto il mondo, personalizza e rendi unico il tuo club dentro e fuori dal campo con divise, stemmi e un intero Stadio FUT da personalizzare; e guida la tua squadra in partite contro l'I.A. o altri utenti della community di FUT. Inoltre, dai il bentornato ad alcuni dei calciatori più rappresentativi della storia come Eroi FUT.

Realismo senza pari - Gioca con i più forti nelle più importanti competizioni del mondo, inclusi iconici campionati come la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la nuova UEFA Europa Conference League, la CONMEBOL Libertadores, la CONMEBOL Sudamericana, la Premier League, la Bundesliga, LaLiga Santander e molti altri!

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di FIFA 22.