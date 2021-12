Loop Hero: il trailer di lancio della versione Nintendo Switch

Devolver Digital ha pubblicato il trailer di lancio della versione Nintendo Switch di Loop Hero, gioco di ruolo minimalista che ha riscosso un grandissimo successo su PC. Ora è possibile giocarci anche sulla console ibrida di Nintendo, in offerta lancio a 13,49€ invece di 14,99€.

Il gioco in sé è virtualmente identico alla controparte PC. In fondo la grafica in pixel art e la semplicità di fondo dell'intera produzione non devono aver reso il port un'impresa impossibile. Se volete avere più dettagli in merito, leggete la nostra recensione di Loop Hero, in cui abbiamo scritto:

Loop Hero è un ottimo gioco, che riesce a coniugare alla perfezione la sua volontà meta videoludica alla sua natura roguelike. Vi confessiamo che non ci attendevamo molto dal titolo di Four Quarters, e forse proprio per questo il suo core loop fatto di molte anime differenti ci ha coinvolti oltre misura. Quindi non possiamo che consigliarvelo senza indugi, in particolare in questi mesi parchi di uscite.