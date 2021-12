Aniplex acquisirà DELiGHTWORKS: un nuovo studio first party per Sony

Aniplex, una controllata di Sony, ha annunciato l'intenzione di acquisire DELiGHTWORKS, lo studio di sviluppo della mega hit mobile Fate/Grand Order. La transazione dovrebbe concludersi nella primavera del 2022, trasformando la software house in un first party della multinazionale giapponese.

Più precisamente, DELiGHTWORKS scorporerà il business legato ai videogiochi in una nuova compagnia, di cui venderà tutte le azioni ad Aniplex, previo consenso delle autorità competenti. La mossa è volta a garantire la crescita della nuova realtà nel mondo dei videogiochi, cui sarà affidato in toto lo sviluppo di Fate/Grand Order, uno dei prodotti di maggior successo di Aniplex.

Aniplex è stata conosciuta fino al 2001 come Sony Pictures Entertainment Visual Works, per poi diventare Sony Music Entertainment Visual Works fino al 2003, quando ha acquisito il suo nome definitivo. I suoi affari sono staccati da quelli di PlayStation e comprendono la produzione di musica, di anime e, appunto, di giochi mobile.

L'acquisizione di DELiGHTWORKS è comunque una mossa importante, soprattutto per il mercato giapponese, visto il successo del già citato Fate/Grand Order, che in patria ha prodotto ricavi per diversi miliardi di dollari.