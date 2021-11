Call of Duty: Vanguard, il trailer dell'Armaiolo illustra armi e modifiche

Call of Duty: Vanguard mostra l'Armaiolo con un nuovo trailer che illustra le armi e le modifiche che è possibile effettuare nell'ambito delle modalità multiplayer.

Introdotto con Call of Duty: Modern Warfare (qui la recensione), nel nuovo episodio della serie Activision l'Armaiolo consente di applicare ben dieci accessori alle armi per adeguarle perfettamente al nostro stile di gioco.

Ogni accessorio va ad aggiungere precisione, potenza o rapidità di tiro ai vari fucili, pistole e mitragliatrici disponibili, ma al contempo spesso diminuisce altri valori. Per questo bisogna compiere delle scelte e magari testare l'efficacia delle proprie creazioni sul campo.

L'Armaiolo tuttavia non rappresenta che uno degli elementi di pregio di un comparto multiplayer che si distingue per la qualità del gunplay, per la frenesia dell'azione ma anche per la sua accessibilità, e infine per il gran numero di modalità e mappe disponibili.

Abbiamo parlato di questo e di altri aspetti del titolo sviluppato da Sledgehammer Games nella recensione di Call of Duty: Vanguard.