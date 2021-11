PUBG: New State da ora è disponibile per iOS e Android

A partire da ora PUBG: New State è disponibile per smartphone e tablet Android e iOS in tutto il mondo. Potrete scaricare la nuova incarnazione del battle royale di Kraftone dall'App Store e Google Play Store.

Ambientato nel 2051, PUBG: New State introduce gadget e meccaniche di gioco inedite rispetto agli esponenti del brand, il tutto con una grafica definita come "next-gen" per quanto riguarda il gaming su dispositivi mobile.

Al momento il gioco permette di cimentarsi nella classica modalità battle royale, accedere al campo di addestramento per poter provare le varie bocche da fuoco disponibili, nonché una modalità deathmatch a squadre. Tra le quattro mappe disponibili al lancio troviamo anche una versione riammodernata di Erangel e una completamente inedita dal nome Troi, entrambe sono 8x8 Km. La modalità deathmatch a squadre invece si svolge in un mappa più piccola, chiamata Station. È possibile giocare sia in prima persona che in terza, da soli o con una squadra.

Potrete scaricare PUBG: New State per Android a questo indirizzo, invece qui trovate la versione iOS. Di seguito leggiamo le caratteristiche di PUBG: New State e i requisiti minimi:

Grafica ultra-realistica che travalica i limiti dei giochi per dispositivi mobili

Con la tecnologia di "illuminazione globale", PUBG: New State supera ciò che è stato possibile vedere finora nella grafica dei giochi per dispositivi mobili

Un enorme campo di battaglia open-world con un livello di realismo ottenibile solo da PUBG STUDIOS

PUBG: New State definisce la grafica di PUBG della nuova generazione L'esperienza di PUBG definitiva nel palmo della vostra mano

Vulkan(API) garantisce un servizio stabile con maggiori prestazioni e ottimizzazioni.

Scontri a fuoco più realistici e dinamici

Immergetevi nei caratteristici "scontri a fuoco di PUBG", completamente ottimizzati per dispositivi mobili.

Personalizzate le armi in base alle vostre esigenze con l'esclusivo sistema di accessori per armi di PUBG.

Gameplay interattivo di nuova generazione basato sull'azione

Meccaniche esclusive introdotte in PUBG: New State, tra cui schivate, droni e richieste di supporto.

Usate nuovi veicoli disponibili solo in PUBG: New State per spostarvi rapidamente in un open-world 8x8.

Una coinvolgente esperienza di PUBG raggiungibile tramite obiettivi di gioco che possono ribaltare la situazione a vostro favore.

Un'espansione dell'universo di PUBG originale

Decenni dopo il PUBG originale, nuove fazioni emergono in un anarchico 2051.

Il gioco di sopravvivenza PUBG evolve in un campo di battaglia completamente nuovo diventando PUBG: New State.

PUBG: New State segna l'alba di un'esperienza PUBG tutta nuova

Il vero Battle Royale degli utenti di PUBG, fatto da utenti di PUBG per utenti di PUBG

PUBG: New State fa sbarcare PUBG sui dispositivi mobili, inaugurando una nuova era per la serie.

Requisiti minimi Android

Processore: 64 bit (ABI arm64 o superiore)

Memoria RAM: 2 GB o superiore

Sistema operativo: Android 6.0 o superiore

Open GL 3.1 o superiore / Vulkan 1.1 o superiore

Requisiti iOS