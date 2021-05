Call of Duty: Warzone, anche John McClane di Die Hard oltre a Rambo in arrivo?

Call of Duty: Warzone potrebbe ospitare un cross-over anche con Die Hard, visto che nuovi indizi sembrano puntare all'arrivo di John McClane, ovvero il protagonista della serie interpretato da Bruce Willis, all'interno dello sparatutto battle royale di Activision, oltre a Rambo.

Nel corso della settimana è comparsa la voce di corridoio sul possibile arrivo di Rambo come personaggio giocabile in Call of Duty: Warzone, cosa che darebbe ufficialmente il via a collaborazioni e cross-over sullo stile di quanto Fortnite sta facendo ormai da tempo, dunque se la cosa venisse confermata sarebbe verosimile una serie di iniziative simili previste in seguito.

L'indizio su Die Hard appare, se possibile, anche più palese rispetto a quello di John Rambo. Quest'ultimo si basa su un tweet ufficiale dell'account di Call of Duty riferito a un misterioso "SURVIVORJOHN#1009062" e alle sue clamorose stat tra kill e vittorie che sembra proprio riferirsi a John Rambo e ai film in cui è protagonista.



L'indizio su Die Hard e John McClane è ancora più particolare: si tratta anche in questo caso di un tweet dell'account ufficiale di Call of Duty, nel quale viene riportata una sorta di pubblicità su una sorta di ditta di pulizie Nakatomi specializzata in condotti d'areazione, con ovvio riferimento allo stretto rapporto tra McClane e il sistema di ventilazione del Nakatomi Plaza.



Non solo, decisamente esplicito anche il bollino "Say Yippee Ki Yay" riportato sopra, che riprende l'esclamazione tipica del protagonista di Die Hard. Sebbene non si sappia nemmeno se queste iniziative siano precisamente legate a Call of Duty: Warzone attraverso eventi specifici, è probabile, a questo punto, che i personaggi di Rambo e probabilmente di John McClane siano in arrivo.