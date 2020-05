Call of Duty: Warzone, bombe a grappolo più accurate con questo trucco scoperto dai giocatori

I giocatori di Call of Duty: Warzone nelle ultime ore hanno scoperto un trucco molto utile, perché rende l'utilizzo delle bombe a grappolo molto più accurato e letale, permettendo loro così di mettere a segno efficacemente una serie di uccisioni. Scopriamo cosa c'è di nuovo, ed eventualmente come utilizzarlo.

Le bombe a grappolo rientrano tra gli strumenti di Call of Duty: Warzone finalizzati alle "killstreaks", cioè alle serie di uccisioni; possono essere davvero letali, ma molti preferiscono l'attacco aereo perché le bombe a grappolo generalmente mancano di precisione. Una volta equipaggiata l'arma, il giocatore si ritrova con un laser verde che indicherà con la sua traiettoria il punto di impatto, poi una volta attivata la granata impatterà su tutta l'area circostante (e spesso purtroppo senza colpire tutti i giocatori presenti). Tutto ciò è quanto previsto dagli sviluppatori, a differenza degli elicotteri che permettevano azioni tanto spericolate quanto inutili.

Ma ecco che arriva il trucco dei giocatori su Reddit. Per rendere al 100% precise le bombe a grappolo, i giocatori devono cominciare con il puntare l'area di impatto desiderata con la propria arma standard. Una volta indicata, devono poi subito equipaggiare la bomba a grappolo e attivarla nello stesso istante, senza cambiare la visuale per nessun motivo. Questo semplice stratagemma farà sì che l'arma vada a colpire proprio il punto in cui i giocatori stavano mirando con la pistola. Va da sé che grazie al fucile da cecchino è possibile rendere il tutto ancora più preciso, per attacchi letali a distanza o dall'alto.