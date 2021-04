Call of Duty: Warzone, DLSS in arrivo a breve per le schede NVIDIA

Call of Duty: Warzone riceverà a breve il supporto per la tecnologia DLSS per le schede video NVIDIA. Si parlava da tempo di questo aggiornamento, che finalmente sembra avere una data: arriverà il 22 aprile.

Già disponibile in Call of Duty: Black Ops Cold War, il DLSS è una tecnica di ricostruzione basata sul deep learing che consente di utilizzare una risoluzione effettiva inferiore rispetto a quella che viene visualizzata, senza però perdere qualità e definizione.

NVIDIA aveva promesso un aggiornamento per introdurre il DLSS nel battle royale prodotto da Activision già tempo fa, e la data del 22 aprile a quanto pare è spuntata da una newsletter GeForce.

È chiaro che introdurre il DLSS in Call of Duty: Warzone consentirà di scalare l'esperienza anche sulle configurazioni meno prestanti, garantendo un frame rate più stabile e dunque un gameplay più reattivo e preciso.