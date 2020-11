Call of Duty: Black Ops Cold War, ray tracing e DLSS su PC in due nuovi video

Call of Duty: Black Ops Cold War supporta su PC il ray tracing e il DLSS, due tecnologie in grado di trasformare letteralmente l'esperienza di gioco.

Come sottolineato nella nostra recensione di Call of Duty: Black Ops Cold War per PC, infatti, queste feature concorrono a donare allo sparatutto di Treyarch un impatto visivo straordinario ma anche performance granitiche grazie al ricampionamento avanzato.

Ray Tracing - Ombre realistiche, profondità realistica

Il primo video mostra la differenza tra il ray tracing attivo e non, mettendo in evidenza le ombre tracciate dai raggi del sole/fonti di luce locali e occlusione ambientale.

Call of Duty: Black Ops Cold War è supportato da DirectX 12 Ultimate ray-tracing: occlusione ambientale, ombre locali e ombre solari accelerate da RTX per un gameplay sempre più coinvolgente.

Dal video è possibile notare come l'ombreggiatura metta in risalto i dettagli ad alta risoluzione, eliminando qualsiasi problema legato al self-shadowing.

L'occlusione ambientale crea un senso di profondità che fa apparire tutto più realistico. Questa tecnica di ombreggiatura determina la giusta quantità di luce che deve ricadere sugli oggetti di scena.

Il video è stato girato con una GeForce RTX 3090 a 4K, con Ultra Settings e con il DLSS attivo.

DLSS - Immagini belle, nitide e frame rate più alti

Il secondo video mostra, attraverso uno schermo diviso in due parti, la differenza tra DLSS on e off. Nell'angolo superiore dello schermo viene mostrato il contatore di frame.

Guardando il video si noterà come il contatore di frame con 'DLSS on' sia di solito circa il doppio rispetto a quello con DLSS off. Il DLSS di NVIDIA aumenta il frame rate fino all'85% a 4K sulle GPU GeForce RTX, per ottenere la più veloce e fedele esperienza con Call of Duty: Black Ops Cold War.

Il video è stato girato con una GeForce RTX 3080 a 4K, con Ultra Settings e con la modalità di performance DLSS.

Call of Duty: Black Ops Cold War supporta moltissime tecnologie NVIDIA, tra cui: