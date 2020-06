Call of Duty: Warzone, giocatori perdono le armi mentre rianimano i compagni, a causa di un bug

Call of Duty: Warzone è sicuramente uno dei Battle Royale più noti del momento, merito anche del suo lancio sul mercato ancora piuttosto recente. Ma, proprio come tutti i videogames, non mancano bug e imperfezioni, che soprattutto durante le partite online possono rivelarsi fastidiosi: per esempio, alcuni giocatori stanno perdendo tutte le armi mentre rianimano i compagni di squadra.

Non si tratta di sadismo da parte degli sviluppatori di Activision, naturalmente, ma di un bug: un errore di programmazione neppure piuttosto raro, perché nelle ultime ore ha colpito un numero notevole di giocatori, stando alle segnalazioni su Reddit. Per spiegarvelo dobbiamo partire dalla meccanica di gioco "corretta": una volta che un giocatore viene atterrato, il suo compagno può correre sul posto e rianimarlo; a questo punto prende in mano una siringa e l'animazione di gioco mostra il tentativo di cura. Una meccanica simile a tutte quelle presenti sui Battle Royale, insomma, anche se i giocatori vorrebbero dei miglioramenti per salvare i compagni.

Qui subentra il bug: se un nemico a quel punto colpisce il giocatore che sta rianimando il compagno, il curatore perde tutte le sue armi e da quel momento in poi non può fare altro che correre per la zona impugnando la siringa. "In pratica perdi l'uso delle mani, che sono rimaste accanto al compagno ferito" ha commentato qualche buontempone su Reddit.

Alcuni giocatori hanno suggerito di usare rapidamente i comandi per cambiare le armi, così da ripristinare l'impugnatura, ma ciò non sembra funzionare. Non resta dunque che attendere l'intervento di Activision, che chiaramente provvederà a correggere il bug in occasione del lancio della Stagione 4. Intanto i giocatori stanno utilizzando gli elicotteri per imprese tanto spettacolari quanto inutili.