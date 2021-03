Call of Duty: Warzone è il miglior battle royale per Dr Disrespect, per vari motivi

Call of Duty: Warzone, secondo il noto streamer Dr Disrespect, è il miglior battle royale disponibile sul mercato, affermazione che motiva con una serie di spiegazioni sulla sua preferenza assoluta.

Il medesimo personaggio ha riferito chiaramente anche di considerare la Stagione 2 di Call of Duty: Warzone "terribile", e poco interessante per molti giocatori, ha comunque affermato di amare il gioco in generale, considerandolo senza dubbio il miglior esponente del multiplayer battle royale, o quantomeno "il più divertente", che poi è la cosa più importante per un videogioco multiplayer, probabilmente.

Al di là del puro divertimento, i punti a favore di Call of Duty: Warzone riguardano la sua consistenza, visto che il gameplay è strutturato in modo tale da rispondere a regole precise, tanto che qualsiasi giocatore esperto sa precisamente a cosa va incontro effettuando determinate azioni.

Questo non significa che il gioco sia prevedibile, anzi: un altro punto a favore secondo il "Two Time" è proprio la sua varietà, che consente diversi stili di combattimento concentrandosi anche sull'utilizzo di varie armi.

Altro elemento molto positivo sarebbe inoltre il ritmo di gioco, che è estremamente veloce e pone i giocatori sempre in una situazione di sfida, con scontri continui tra i combattenti. Detto questo, lo streamer non disdegna comunque altre alternative, tra le quali considera "figo" particolarmente Apex Legends e interessante, anche come esperienza diversa, il nuovo Valorant di Riot Games.