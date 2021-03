PS5: Sony ha in lavorazione due giochi AAA (+1 ) non ancora annunciati "imminenti"

Secondo il profilo LinkedIn di Cody Childress, un animatore che ha lavorato negli ultimi mesi anche a The Last of Us 2, Sony avrebbe 2 giochi AAA per PS5 non ancora annunciati. Oltretutto questi giochi sono etichettati come "imminenti", quindi il loro annuncio potrebbe arrivare persino prima del previsto. Inoltre c'è un terzo progetto non annunciato, ma di cui non si conosce la data d'uscita.

Il profilo LinkedIn di molti sviluppatori è spesso la fonte di diverse interessanti informazioni sui progetti non ancora annunciati. Per esempio, leggendo il curriculum di Cody Childress scopriamo che ha lavorato per 2 anni e 7 mesi per Sony Interactive Entertainment come Cinematic e Gameplay Animator. In questo periodo ha collaborato ad alcuni dei principali giochi in lavorazione presso il colosso giapponese, come Death Stranding e The Last of Us Parte II, in veste di esperto mocap.

In questi 31 mesi, però, Childress ha lavorato anche a 3 giochi non ancora annunciati. I primi due sono definiti come produzioni AAA per PS5 che sono "imminenti". Si pensa, quindi, che saranno annunciati nel corso del 2021. Il terzo è un progetto non annunciato che, a questo punto, immaginiamo sia in uno stato più embrionale dello sviluppo.

Di cosa si tratterà? Nel passato Childress ha lavorato a stretto contatto con Guerrilla Games e Naughty Dog, quindi si tratta di un profilo molto rispettato e utilizzato nelle produzioni di profilo più elevato.