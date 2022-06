Call of Duty: Warzone Mobile, un leak svela le prime immagini del battle royale per iOS e Android

In queste ore sono apparse in rete alcune presunte immagini di Call of Duty: Warzone Mobile, la nuova versione del battle royale free-to-play di Activision realizzata appositamente per dispositivi iOS e Android.

Le immagini sono state pubblicate dall'account Twitter @CoD_Perseus, che in passato ha condiviso altro materiale trafugato dei giochi della serie Activision Blizzard, dunque ci sono buone probabilità che non si trattino di fake ben realizzati.

Gli scatti mostrano l'inizio di un match quando il giocatore deve paracadutarsi da un aereo, il Gulag e due aree di quella che sembrerebbe essere la mappa Verdansk, dandoci inoltre un assaggio dell'interfaccia di gioco della versione mobile di Warzone.

A marzo Activision Blizzard ha confermato ufficialmente di essere al lavoro su Call of Duty: Warzone Mobile e attualmente il gioco è disponibile sotto forma di closed alpha per un cerchia molto ristretta di utenti, a cui in futuro seguirà una più grande e aperta al pubblico.

"L'obiettivo di Project Aurora, nome in codice del nostro nuovo titolo mobile, è di unire in una community globale e inclusiva amici, famiglie e persone di tutto il mondo, grazie a un'esperienza battle royale intensa, precisa e di qualità che offra un nuovo modo di giocare", aveva dichiarato Activision Blizzard il mese scorso.

"Con l'alpha chiusa, di dimensioni limitate, stiamo semplicemente cercando di iniziare a rifinire il gioco, eseguire stress test delle partite, identificare e correggere bug e raccogliere opinioni su tutti gli aspetti del gioco con l'aggiunta progressiva di nuove funzionalità."