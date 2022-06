Pokémon Scarlatto e Violetto: i professori Olim e Turum sono gli antagonisti, secondo delle teorie

Pochi giorni fa è stato presentato un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto che ha svelato varie novità dei due giochi di nona generazione in arrivo su Nintendo Switch. Una di queste è che, a seconda della versione, i giocatori saranno guidati da un professore differente: Olim in Scarlatto e Turum in Violetto. Tuttavia, stando ad alcune teorie dei fan in realtà i due personaggi potrebbero essere gli antagonisti principali.

Per prima cosa, come fatto notare dall'account Twitter Bulbapedia, è la prima volta nella storia della serie principale i due presunti professori Pokémon non hanno un nome che deriva dalle piante, al contrario di Oak, Elm, Birch e tutti gli altri tuttologi di Pokémon che sono apparsi in passato. Piuttosto il nome "Olim" (o Sada nella versione inglese) sembra rifersi a qualcosa di antico (e infatti la donna indossa degli abiti primitivi), mentre "Turum" (o Turo nella versione inglese) si riferisce a "futuro" (e infatti gli abiti che indossa sono futuristici).

Grazie a questo dettaglio sono nate varie teorie. C'è chi dice che uno dei due professori sarà in realtà l'antagonista principale a seconda della versione (Olim in Violetto e Turum in Scarlatto) in una sorta di scontro ideologico tra tradizione e innovazione.

Altri affermano invece che in realtà entrambi sono dei poco di buono e che nel corso del gioco apparirà un terzo professore buono con un nome classico legato al mondo delle piante. Non aiuta poi il fatto che il design dei due personaggi non restituisce il classico carisma da "professore Pokémon".

Ovviamente queste sono solo speculazioni e teorie della rete, quindi vi invitiamo di non dargli troppo peso fino all'uscita dei due giochi, dove scopriremo effettivamente la verità.

C'è però un'altra teoria molto in voga sui social e assolutamente credibile secondo cui Turum in realtà è il Giga-Chad sotto mentite spoglie:

Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 18 novembre 2022.