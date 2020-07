Call of Duty: Warzone e Modern Warfare criticati per due armi pay to win

La questione degli oggetti a pagamento all'interno di titoli gratuiti è sempre stata controversa, soprattutto se questi ultimi sono dei Battle Royale online. Va bene se si tratta di modifiche estetiche, ma ovviamente non è lo stesso qualora conferiscano vantaggi in termini di gameplay. Ora gli sviluppatori di Call of Duty: Modern Warfare e di Call of Duty: Warzone sono stati criticati a causa di alcune armi pay to win, condivise (ma in modi differenti) dai due videogiochi in questione.

Cerchiamo di capire cosa sta accadendo. Con l'aggiornamento dello scorso 29 giugno 2020 (circa un mese fa) armi come il Bruen MK9 e il Grau 5.56 sono diventate praticamente le più utilizzate dai giocatori; tutti ambiscono ad averne i progetti. E tuttavia, diversamente da tante altre armi di Call of Duty: Warzone, entrambe sono state aggiunte post lancio e richiedono ai giocatori completare missioni molto difficili prima di sbloccarle.

Molto difficili per davvero: il Grau richiede di eliminare cinque giocatori con un fucile d'assalto in un minuto, e per 25 volte; il Bruen di eliminare tre nemici con una mitragliatrice in determinate condizioni, per 15 volte. Anche con il trucco che permette di individuare facilmente tutti i nemici, non è fatto semplice. Volete sapere qual è la scorciatoia? Pagare il gioco completo di Call of Duty: Modern Warfare e ottenerle immediatamente. In questo modo, ha notato Forbes, le armi sono diventate praticamente una sorta di pay to win.

I giocatori ovviamente hanno cominciato a lamentarsi e a criticare gli sviluppatori. "Il Bruen e il Grau sono le armi migliori del gioco e purtroppo non possiamo averle, perché i requisiti sono impossibili. Non possiedo Modern Warfare, gioco solo a Warzone e quest'ultimo dovrebbe essere davvero gratuito". Un altro giocatore si è detto dello stesso parere (sono tutte conversazioni facilmente reperibili su Reddit): "Il Bruen MK9 è pay to win. Praticamente è impossibile ottenerlo per i giocatori free to play. Ho fatto del mio meglio per le ultime 6 ore. Sono a quota 13/15 e sto per arrendermi. Impossibile davvero. Non voglio comprare il gioco completo, ma trovo davvero frustrante che non vi sia un'opzione, che non vi siano sfide specifiche su Warzone".

Voi cosa ne pensate dell'intera vicenda?