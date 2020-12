Call of Duty Warzone: video mostra il nuovo bunker sotto l'aeroporto

Un nuovo video di Valkia dedicato a Call of Duty Warzone svela la presenza di un bunker sotto l'aeroporto, apparso nella mappa Verdansk del battle royale. Valkia spiega nel video come accedere a questo nuovo bunker e, soprattutto, spiega precisamente cosa è possibile trovare al suo interno.

Il punto di ingresso del bunker è un grande buco nel terreno vicino alla pista d'atterraggio. Una volta entrati nel buco, come potete vedere nel video, è possibile giungere a un rifugio sotterraneo nel quale sono presenti una serie di display di un computer. Gli schermi mostrano un oggetto che sembra essere un razzo pronto a partire. Vi ricordiamo che questa novità di Call of Duty Warzone è appena stata inserita, di conseguenza è probabile che gli sviluppatori la faranno evolvere con nuovi indizi o nuovi luoghi che saranno aggiunti nella mappa.

Valkia specula, nel corso del video, di questo bunker e del razzo in esso mostrato, affermando che potrebbe trattarsi di un'arma nucleare. È infatti possibile che il razzo sia pronto a detonare con la conclusione dell'attuale Stagione di Call of Duty Warzone. Questo, chiaramente, significherebbe che almeno una parte della mappa verrebbe distrutta e sostituita con nuovi luoghi. Anche se meno probabile, esiste anche la possibilità che Verdansk sia completamente cancellata dall'esplosione e venga introdotta una nuova area. Fortnite (giunto all'aggiornamento 15.10 proprio ieri) ha fatto qualcosa di simile passando al Capitolo 2.

Attualmente si tratta solo di speculazioni: non conosciamo il destino di Call of Duty Warzone e tutto ciò che sappiamo è che proseguirà fianco a fianco con Call of Duty Black Ops Cold War. A questo proposito, ecco il trailer del Pass Battaglia della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone.