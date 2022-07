Capcom Arcade 2nd Stadium: il trailer di lancio riassume le caratteristiche della raccolta

In occasione del lancio di Capcom Arcade 2nd Stadium, disponibile da oggi su PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One, è stato pubblicato il trailer di lancio, che riassume le caratteristiche della raccolta proponendo in sottofondo un medley delle tracce musicali dei giochi inclusi.

Capcom Arcade 2nd Stadium è una raccolta che include ben 32 giochi arcade pubblicati da Capcom a cavallo tra il 1984 e il 2001. Uno dei titoli presenti, SonSon è disponibile gratuitamente scaricando la raccolta, mentre gli altri possono essere acquistati separatamente o sotto forma di bundle.

Rispetto agli originali, i titoli presenti in Capcom Arcade Stadium permettono al giocatore di riavvolgere l'azione, modificare il livello di difficoltà e la velocità di gioco, nonché salvare e caricare la partita in qualsiasi momento. Le opzioni video inoltre consentono di personalizzare ogni aspetto dell'esperienza per rivivere l'epoca d'oro dei videogiochi arcade tramite vari filtri o attivando in una riproduzione 3D di un cambinato.

Sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione di Capcom Arcade 2nd Stadium, in cui Simone Pettine afferma:

"Capcom Arcade 2nd Stadium gioca sul sicuro, arricchendo di pochissimi dettagli e possibilità aggiuntive quell'esperienza che, tutto sommato, già col primo capitolo si era rivelata validissima. Se volete rigiocare ai più celebri cabinati del passato o provare per la prima volta esperienze appartenenti a un'altra epoca, questa potrebbe essere l'occasione giusta. Anche in virtù delle raffinatissime possibilità di personalizzazione, dell'ottima emulazione, di tutta una serie di facilitazioni (o perché no, di nuove difficoltà aggiuntive) proposte dagli sviluppatori. Certo, in via preliminare è opportuno informarsi, uno per uno, sui singoli titoli presenti nella raccolta. Perché altrimenti potreste optare per altri pacchetti ugualmente validi, ma differenti nei contenuti (il primo Capcom Arcade Stadium, per esempio) o passare alla concorrenza, con i Namco Museum Archives. Gettoni alla mano, a voi la scelta."