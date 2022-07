Offerte Amazon: Samsung Gaming Odyssey G7, monitor curvo da 1440p e 240 Hz

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per il monitor curvo Samsung Gaming Odyssey G7 da 27 pollici, con schermo a 1440p e 240 Hz. Lo sconto segnalato è del 21%, ovvero di 120.01€. Il prezzo consigliato da Amazon per questo monitor è 570€. Lo sconto odierno è il migliore di sempre, anche se non è la prima volta che viene proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Samsung Gaming Odyssey G7 propone uno schermo curvo QLED da 1000R, con risoluzione 2560x1440 (16:9) con HDR 600. La frequenza di aggiornamento è di 240 Hz con tempo di risposta 1 ms e supporto a FreeSync Premium Pro e G-Sync. Le dimensioni con la base sono 614.6 x 576.0 x 305.9 mm.

Monitor curvo Samsung Gaming Odyssey G7

