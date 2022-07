Zenless Zone Zero: data della closed beta annunciata da Hoyoverse

Tramite il sito ufficiale di Zenless Zone Zero, Hoyoverse ha svelato quando aprirà i battenti la prima closed beta dell'action RPG per PC e mobile. I test avranno inizio alle 02:00 italiane del 5 agosto 2022.

La beta sarà disponibile esclusivamente su PC e dispositivi iOS, con la data di chiusura ancora da stabilire. Hoyoverse precisa che si tratta di un test su piccola scala e che dato che Zenless Zone Zero è ancora in pieno sviluppo i contenuti presenti non ne rappresentano la qualità finale. A parte questo, al momento non ci è dato sapere quali contenuti saranno presenti nella beta.

Se siete interessati potete registravi alla closed beta di Zenless Zone Zero e gli altri test futuri tramite il sito ufficiale, a questo indirizzo. Avete tempo fino alle 17:59 del 27 luglio 2022 per farlo.

Zenless Zone Zero è un action RPG free-to-play con ambientazione urban fantasy per PC, smartphone iOS e Android e altre piattaforme ancora da svelare (quindi non è escluso il lancio anche su console). Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere sul nuovo gioco degli autori di Genshin Impact.