Capcom in Italia sceglie Koch Media per distribuire DMC 5 e Resident Evil Village

Capcom ha annunciato di aver stretto un accordo con Koch Media per distribuire in Italia i suoi prodotti in versione fisica. L'accordo avrà inizio sin da subito e Koch Media distribuirà non solo i titoli di Capcom pubblicati negli anni precedenti, ma anche le IP in arrivo su console next-gen come Devil May Cry 5 Special Edition e Resident Evil Village.

La pubblicazione della versione fisica dei videogame sarà supportata dai team marketing, PR e distribuzione di Koch Media Italia. "Sono estremamente orgoglioso che anche Capcom ci abbia scelto per la distribuzione esclusiva in Italia. Grazie al nostro vasto portfolio, e alla dedizione e professionalità del nostro team, siamo certi che Capcom otterrà grandi soddisfazioni sul territorio italiano. E' quindi, per noi, un onore collaborare con loro per i fantastici titoli multipiattaforma che arriveranno nei prossimi mesi e non solo." ha dichiarato Umberto Bettini, Country Manager di Koch Media Italia. "Il nostro team di esperti supporterà tutte le attività di marketing, trade e PR"

"Non vediamo l'ora di lavorare con Koch Media in Italia per la distribuzione dei nostri titoli in arrivo come Devil May Cry 5 Special Edition e Resident Evil Village. Riteniamo di poter offrire sia ai retailer che ai consumatori un ottimo servizio per i nostri titoli di catalogo e per le nuove uscite, grazie all'esperienza dei team sales, marketing, comunicazione e operations", ha affermato Andy Davis, Commercial Director di Capcom Europe.

Fino ad oggi Capcom era uno dei publisher di punta di Halifax/Digital Bros. Koch Madia Italia aggiunge il marchio giapponese ai tanti già nel suo catalogo, come Square Enix, SEGA e Atlus.