ESL Vodafone Championship di Clash Royale: stasera ci si gioca la prima posizione

Stasera si gioca su Twitch la sesta e ultima giornata dei gironi dell'ESL Vodafone Championship di Clash Royale. Una giornata che sarà sicuramente ricca di emozioni: se le due eliminazioni, infatti, sono già state decise, dobbiamo ancora scoprire i vincitori di entrambi i gironi.

Come da tradizione i campioni di Clash Royale non riescono ad imporsi per due edizioni di fila. In questo caso, però, il tonfo di Bazaar, il campione in carica, è piuttosto clamoroso: 0 vittorie e ultimo posto garantito nei gironi. Nell'altro raggruppamento ha fatto peggio Peppe: anche per lui zero vittorie, ma con una differenza round di -13.

In testa, invece, è ancora tutto da decidere. Nel gruppo A Legge e Pasti sono divisi da soli tre punti, ma l'ultima partita sarà uno scontro diretto: chi vincerà otterrà anche la prima posizione in classifica.

Nel girone B, Fizzo è in vantaggio per 10 corone a 8 nei confronti di Chief Keef. Un vantaggio guadagnato nella scorsa giornata, nella quale si è combattuto un match d'eccezione tra i due. Solo una clamorosa sconfitta del primo in classifica consentirebbe a Chief Keef di ribaltare le sorti del girone. I due, però, si sono già dati appuntamento in finale.

L'appuntamento è come da tradizione a partire dalle 19:30 su Twitch. Ecco il programma della serata:

20:00 bazaar -:- DavideRooney

20:45 Pasti -:- Legge錢金™

21:30 Mattiaa™ -:- Chief Keef

22:15 FIZZO YT -:- #Peppe

Non mancate.