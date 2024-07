Il case per PC Corsair 4000D Airflow è in offerta per il Prime Day di Amazon

Se state pensando di aggiornare la vostra build o assemblare un nuovo PC, le offerte del Prime Day di Amazon sono un'ottima occasione per recupare diversi componenti a prezzi molto convenienti. Ad esempio, il case Corsair 4000D Airflow , uno dei più gettonati sulla piattaforma, è disponibile con uno sconto del 42% nelle colorazioni bianco o nero . Se siete interessati, potrete accedere all'offerta a questo indirizzo , oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo consigliato per questo case ATX è di 128,90 euro, mentre quello promozionale riservato agli abbonati a Prime è di 74,90 euro , con una riduzione di prezzo di circa 55 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

Le caratteristiche del Corsair 4000D Airflow

Il Corsair 4000D Airflow è un case per PC ATX mid-tower molto apprezzato per le sue capacità di raffreddamento, la sua compattezza e l'ottimo rapporto qualità / prezzo, cosa che lo rendono perfetto per una build di fascia medio/alta. Ha un pannello laterale in vetro temporaneo che permette di mettere in mostra i componenti e l'illuminazione RGB e un pannello anteriore in acciaio che garantisce un flusso d'aria potente.

Corsair 4000D Airflow

Include due ventole Corsair AirGuide da 120 mm e supporta in totale fino a sei ventole da 120 mm o quattro da 140mm. Al suo interno può ospitare radiatori fino a 360 mm nella parte anteriore e fino a 280 mm in quella superiore.