Gli strumenti per modder di Baldur's Gate 3 sono fatti così bene che sembra di "dipingere"

Larian Studios ha pubblicato un aggiornamento per la comunità per illustrare cosa si troverà nella patch 7, spiegando nel dettaglio cosa si potrà creare con il toolkit . Ha anche svelato i feedback di alcuni modder che li hanno testati in closed alpha. Stando a quanto riportato, la libertà concessa sarà assoluta, tanto che le prospettive per il futuro del gioco sono davvero rosee. Si potrà modificare davvero di tutto, da elementi relativi al gameplay, ad altri legati alla qualità della vita dei giocatori. Si potranno fare anche mod NSFW (diciamo erotiche o pornografiche), ma non saranno supportate ufficialmente.

Effetto tela

Uno dei modder che ha provato gli strumenti è TechRoot, già autore della mod Faerûn Colors, che aggiunge colorazioni inedite agli elementi del gioco. In un commento condiviso da Larian, TechRoot sottolinea che fino ad ora il codice della sua mod doveva essere scritto riga per riga e, come potete immaginare, "trasformare il tono esatto dei colori senza vederlo non è un compito facile". Il toolkit però ha cambiato radicalmente la situazione.

"Ora il toolkit mi permette di selezionare esattamente il colore che voglio, dove lo voglio, e di vedere come vanno altri mille colori che non avevo tenuto in considerazione. Non sto più scrivendo; ora sto dipingendo", ha affermato il modder. "Attività che prima erano noiose, come creare icone e registrarle all'interno del gioco, ora sono state trasformate in menu facilmente comprensibili e utilizzabili".

Un altro modder, LostSoul, ha sottolineato di essere riuscito a creare la sua prima mod "entro un'ora dall'installazione del toolkit". Ha poi aggiunto: "Sono grato a Larian per aver dato agli autori di mod la possibilità di imparare e di fornire feedback preziosi. È quando provi effettivamente a imparare e creare una mod che puoi identificare dove sono più necessari dei miglioramenti".

La patch 7, che darà accesso agli strumenti a tutta la comunità, sarà lanciata a settembre. Larian ha promesso che non sarà l'ultima patch, ma che ce ne saranno altre, con ancora nuove caratteristiche. Le mod di Baldur's Gate 3 saranno disponibili inizialmente solo su PC, ma successivamente arriveranno anche su console. Su console però saranno curate, ossia saranno selezionate e controllate prima della pubblicazione.